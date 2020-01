ING verhoogt advies Kendrion

Gepubliceerd op | Views: 714 | Onderwerpen: advies

AMSTERDAM (AFN) - ING heeft zijn advies op de leverancier van elektromagnetische componenten Kendrion verhoogd van hold naar buy. De bank wijst onder meer op de relatief gemakkelijkere vergelijkingsbasis bij de automotive-divisie van de onderneming. Ook zal het bedrijf profiteren van maatregelen die het neemt om de kosten omlaag te krijgen.

Volgens ING lukt het Kendrion, ondanks de moeilijke marktomstandigheden, om genoeg vrije kasstroom te genereren. Daarnaast zal het bedrijf gaan profiteren van de voordelen door de eerdere overname van maker van industriële remmen Intorq. Volgens ING is dat bedrijf in veel gevallen complementair aan de eigen remtak van Kendrion en maakt de onderneming minder afhankelijk van de situatie op de wereldwijde automarkt.

De voordelen van de overname pakken volgens ING mogelijk ook voordeliger uit dan voorzien. De kenners wijzen op een zelfde scenario dat eerder speelde bij de overname van Kuhnke in 2014. Ook wijst ING op het gegeven dat Kendrion met succes circa 31 miljoen euro vers vermogen ophaalde voor de deal.

Herstel

Verder is het voor de kenners van ING is niet zozeer de vraag of de eindmarkten herstellen, maar meer wanneer. Kendrion heeft eerder al aangegeven dat de handelscondities in het slotkwartaal van 2019 niet optimaal waren. ING verwacht hier een verbetering bij de prognoses voor dit jaar.

Naast de adviesverhoging voerde ING ook het koersdoel op. Dit ging van 23 euro naar 25 euro. Het aandeel Kendrion noteerde woensdag omstreeks 09.45 uur 1,7 procent hoger op 20,85 euro.