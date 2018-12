Grote vliegtuigorder voor Airbus

Gepubliceerd op | Views: 404 | Onderwerpen: luchtvaart

PARIJS (AFN/BLOOMBERG) - Airbus heeft een definitieve order ontvangen van de in Ierland gevestigde leasemaatschappij Avolon, voor honderd vliegtuigen. Op basis van de cataloguswaarde is de opdracht 11,5 miljard dollar waard, al worden doorgaans kortingen gegeven op dergelijk grote deals.

Het gaat om 75 A320neo's en 25 A321neo's. Op de luchtvaartshow in het Britse Farnborough in juli werd een voorlopige overeenkomst getekend tussen Airbus en Avalon. Het is de grootste order die deze maatschappij ooit heeft geplaatst bij Airbus. De eerste leveringen staan gepland vanaf 2023.