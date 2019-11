'Spanje en Italië interessant voor Euronext'

Gepubliceerd op | Views: 231 | Onderwerpen: Euronext, Italië, Spanje

AMSTERDAM (AFN) - Voor beursuitbater Euronext liggen er overnamekansen in Spanje en Italië. Dat schrijven kenners van ING na berichtgeving van persbureau Bloomberg dat Euronext met potentiële adviseurs praat over fusies en overnames. Euronext is onder meer de uitbater van de beurzen in Amsterdam en Parijs.

ING noemt BME in Spanje en LSE in Italië twee logische overnamekandidaten. Volgens de marktvorsers passen deze beurzen in het model van Euronext. ING benadrukt dat de geruchten over overnames zeer speculatief is op dit moment. In Italië hangt één en ander ook af van de mogelijke verplichting van LSE om onderdelen af te stoten als gevolg van de overname van financieel dienstverlener en dataleverancier Refinitiv.

ING hanteert een koopadvies op Euronext, dat afgelopen maand kampte met tragere marktomstandigheden, met een koersdoel van 80 euro. Het aandeel van de beursuitbater noteerde donderdag omstreeks 09.50 uur een fractie hoger op 75,65 euro.