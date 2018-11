Esperite verkrijgt EV-patent in Canada

Gepubliceerd op | Views: 1.047

AMSTERDAM (AFN) - Stamcelbedrijf Esperite heeft via zijn biotech-dochterbedrijf The Cell Factory een patent toegewezen gekregen in Canada. Het patent heeft betrekking op het gebruik van extracellulaire vesikels (EV's) in de behandeling van acute en en chronische ontstekingen en auto-immuunziektes.

The Cell Factory heeft al intellectueel eigendom in Europa en China. Het patent dekt zowel de eerste als tweede generatie toepassingen.