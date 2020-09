'Handelsupdate Retail Estates weinig verrassend'

Gepubliceerd op | Views: 377

AMSTERDAM (AFN) - De handelsupdate van Retail Estates vrijdag nabeurs was goeddeels als verwacht. Dat schrijven kenners van KBC Securities in een reactie. Retail Estates behaalde in het eerste kwart van zijn gebroken boekjaar een lager resultaat. Door de coronacrisis werden winkels in de panden van de onderneming gesloten en huurbetalingen uitgesteld, gekort of kwijtgescholden.

KBC stelt dat de update volledig in lijn was met de verwachtingen. Zo was de daling van de winst per aandeel van 30 procent volgens de analisten ingecalculeerd. Verder heeft het bedrijf nog wel enige financiële ruimte. Retail Estates komt volgens KBC vooralsnog niet in de problemen met zijn convenanten.

KBC handhaafde zijn hold-advies op het aandeel met een koersdoel van 60 euro. Het aandeel Retail Estates noteerde maandag omstreek 09.20 uur 1,6 procent hoger op 57,90 euro.