Trump dreigt met nog meer heffingen

WASHINGTON (AFN/BLOOMBERG) - De Amerikaanse president Donald Trump dreigt met meer heffingen op producten uit China. Vrijdag verstrijkt de deadline voor de invoering van nieuwe Amerikaanse importtarieven op 200 miljard dollar aan Chinese goederen. Als het aan Trump ligt, dan komt daar op korte termijn nog voor 267 miljard dollar bij. Volgens de president is het aan China om over de brug te komen. Dat land had eerder gedreigd met tegenmaatregelen.

Trump zei al eerder dat de VS gereedstaan om hogere heffingen op te leggen voor alle uit China ingevoerde producten. Dat komt neer op circa 505 miljard dollar aan goederen. ,,Die 200 miljard dollar waar we het over hebben, zou heel snel kunnen plaatsvinden", aldus Trump, die met journalisten sprak aan boord van zijn vliegtuig Air Force One. ,,Ik haat het om te zeggen. Maar als ik dat wil, dan komt er daar op korte termijn nog eens 267 miljard dollar bij."

Ook zou Trump Japan op de korrel willen nemen in zijn handelspolitiek. Inmiddels zijn de Amerikanen handelsbesprekingen gestart met Japan. Het initiatief voor die gesprekken kwam volgens Trump van Japan. Als het niet lukt om een deal te sluiten met Japan, dan wordt het een ,,big deal" voor dat land, zo beloofde de president.

De opmerkingen van Trump zorgden voor gefronste wenkbrauwen op Wall Street. De aandelenbeurzen in New York zagen eerdere winsten na de opmerkingen van Trump verdampen en zakten in het rood.