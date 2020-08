Canada gaat Amerikaanse aluminiumheffingen vergelden

Gepubliceerd op | Views: 195

OTTAWA (AFN) - Canada komt met vergeldingsmaatregelen voor de importtarieven op aluminium die de Verenigde Staten tegen hun noorderbuur invoeren. De Amerikaanse president Donald Trump kondigde donderdag aan op bepaalde Canadese aluminiumproducten invoertarieven van 10 procent in te voeren. Hij kan medio september tegenacties verwachten, kondigde de Canadese vicepremier Chrystia Freeland aan.

Canada heeft al een lijst van producten samengesteld waarop importheffingen gaan gelden. Daarop staan onder andere aluminiumstaven en -platen, fietsen en huishoudelijke artikelen. Tezamen zijn die goederen goed voor zo'n 2,7 miljard dollar aan Amerikaanse export naar Canada.

Trump zei dat de importheffingen tegen Canada nodig zijn omdat het land de Amerikaanse markt overspoelt met aluminium. De Canadese regering ontkent iets verkeerds te hebben gedaan. In 2018 wierpen de VS ook al handelsbarrières op tegen Canadees staal en aluminium, waarna de Canadezen importheffingen invoerden op goederenstromen uit de VS met een totale waarde van 12,5 miljard dollar.

Het nieuwe handelsconflict komt slechts enkele weken nadat een nieuw Noord-Amerikaans vrijhandelsverdrag in werking is getreden. Naast de VS en Canada heeft ook Mexico dat pact ondertekend. In Canada klinkt nu het verwijt dat Trump te midden van de coronacrisis een handelsconflict begint.