Industrie Duitsland produceert minder

WIESBADEN (AFN) - De productie van de Duitse industrie is in juni met 0,9 procent gedaald ten opzichte van de voorgaande maand. Dat maakte het Duitse federale statistiekbureau bekend.

Economen hadden in doorsnee een productiedaling van 0,5 procent voorspeld. In mei nam de industriële productie in Duitsland nog met een herziene 2,4 procent toe.

De Duitse industrie voelt duidelijk de gevolgen van de wereldwijde handelsspanningen. Maandag bleek al uit cijfers dat de Duitse fabrieksorders in juni 4 procent lager uitkwamen dan een maand eerder, de sterkste orderkrimp sinds januari 2017.

Volgens ING-econoom Carsten Brzeski laait de speculatie over een mogelijke neergang van de Duitse economie momenteel weer op. Hij benadrukt evenwel dat de cijfers over het hele kwartaal er nog steeds solide uitzien. Hoe alles uiteindelijk zal uitpakken durft Brzeski niet te zeggen. Het beoordelen van de economische situatie is volgens hem nu erg complex geworden.

,,De Duitse export heeft sinds het begin van het jaar een lichte structurele verschuiving doorgemaakt'', voegt Brzeski hieraan toe. ,,Terwijl het aandeel van de Duitse export naar de VS momenteel lager is dan in 2017, is het aandeel van andere landen in de eurozone, zoals Nederland, Italië of Spanje, juist toegenomen.''