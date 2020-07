'Licht lager begin voor Amsterdamse beurs'

Gepubliceerd op | Views: 559

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam lijkt dinsdag wat lager te beginnen aan de nieuwe handelsdag. Ook elders in Europa zullen de beursgraadmeters waarschijnlijk in het rood openen. Beleggers lijken wat gas terug te nemen na de sterke koerswinsten een dag eerder en houden vooral de ontwikkelingen rond het coronavirus in de gaten.

Aan het bedrijvenfront gaat de aandacht uit naar de Europese chipsector. De Zuid-Koreaanse techreus Samsung, 's werelds grootste fabrikant van geheugenchips en smartphones, verraste in een voorlopige cijferpublicatie met een beter dan verwachte winst in het tweede kwartaal geholpen door een toename van het internetverkeer en de stijgende vraag naar chips en gadgets vanwege de coronapandemie.

Op het Damrak staan de verzekeraars in de schijnwerpers. De verzekeraars mogen van De Nederlandsche Bank (DNB) weer dividend uitkeren en eigen aandelen inkopen. Volgens de centrale bank is de impact van de coronacrisis op verzekeraars tot dusver beperkt gebleven. De oproep aan banken om voorlopig geen dividend uit te keren en geen eigen aandelen in te kopen blijft staan.

Gemengd beeld

De beursgraadmeters in de Aziatische regio lieten dinsdag een gemengd beeld zien na de sterke rally een dag eerder. De Nikkei in Tokio eindigde 0,4 procent lager na een recorddaling van de uitgaven van Japanse huishoudens in mei. In Shanghai zette de beurs de opmars voort na de koerssprong van bijna 6 procent op maandag en noteerde de hoofdindex tussentijds 1,6 procent hoger. De Hang Seng-index in Hongkong stond tussentijds 0,4 procent lager. De All Ordinaries in Sydney klom 0,4 procent na het besluit van de Australische centrale bank om de rente conform verwachting onveranderd te laten.

De Europese beurzen sloten maandag met stevige winsten. De AEX-index steeg 1,7 procent tot 578,52 punten en de MidKap klom 1,2 procent tot 776,03 punten. De beurzen in Parijs, Frankfurt en Londen wonnen tot 2,1 procent. Ook Wall Street ging flink vooruit. De Dow-Jonesindex eindigde 1,8 procent hoger op 26.287,03 punten. De brede S&P 500 steeg 1,6 procent en technologiebeurs Nasdaq won 2,2 procent.

De euro was 1,1304 dollar waard, tegen 1,1311 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,7 procent tot 40,33 dollar. Brentolie kostte ook 0,7 procent minder, op 42,80 dollar per vat.