ROTTERDAM (AFN) - Hunter Douglas heeft in het eerste kwartaal in vrijwel al zijn markten meer producten aan de man gebracht. De raambekleder, onder meer bekend van het merk Luxaflex, boekte echter een lagere omzet. Dat kwam onder meer door ongunstige wisselkoerseffecten en de recente verkoop van zijn plafondtak.

De totale opbrengsten over de eerste drie maanden van 2019 bedroegen 783,6 miljoen dollar, een daling van 4,3 procent ten opzichte van een jaar eerder. Het volume verkochte producten groeide vrijwel in alle markten, behalve in Azië. Daarbij boekte Hunter Douglas een hogere winst. Onder de streep bleef 34,5 miljoen dollar over, tegenover 33,1 miljoen dollar in het eerste kwartaal van vorig jaar.

Hunter Douglas verwacht dit jaar een tragere groei in zijn belangrijkste markten, de Verenigde Staten, Europa, en Azië. Precieze cijfers plakte het bedrijf niet op die prognoses. In Latijns-Amerika verwacht het bedrijf te profiteren van een aantrekkend economisch klimaat. Noord-Amerika, Europa en Azië waren het voorbije kwartaal goed voor meer dan 90 procent van de omzet van Hunter Douglas.