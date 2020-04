AEX-index op winst

Gepubliceerd op | Views: 481

AMSTERDAM (AFN) - De AEX-index in Amsterdam stond dinsdagmiddag op winst, waarbij de graadmeter ook weer voorbij de 500 punten ging. Ook elders in Europa kleurden graadmeters groen. Het optimisme over een mogelijke afvlakking van de coronapandemie en de omvangrijke steunpakketten van centrale banken en overheden bleven de financiële markten ondersteunen. Vooral vastgoedfondsen bleken in trek.

De hoofdindex op het Damrak noteerde kort na de openingsbel op Wall Street 2,8 procent in de plus op 503,43 punten. De laatste keer dat de AEX boven de 500 punten eindigde was op 6 maart. Op 19 maart stond de index nog onder de 400 punten. De MidKap won 3,6 procent tot 686,25 punten. Frankfurt, Londen en Parijs stegen tot 3,8 procent. De beurs in Milaan klom 4,2 procent.

De AEX-index werd aangevoerd door winkelvastgoedbedrijf Unibail-Rodamco-Westfield dat 18,1 procent won. In de MidKap won Eurocommercial Properties 17,3 procent. Kleinere vastgoedfondsen als Vastned en Wereldhave wonnen tot 17 procent. Beleggers in vastgoed trokken zich op aan berichten dat in sommige Europese landen het einde van de lockdown in zicht is.

Chipbedrijven

Ook Europese chipbedrijven deden goede zaken mede dankzij beter dan verwachte kwartaalcijfers van de Zuid-Koreaanse chipreus Samsung. Chipmachinemaker ASML en chiptoeleverancier ASMI stegen tot 3,6 procent in Amsterdam. In Parijs won STMicroelectronics 6,5 procent.

IMCD won in de AEX 3,8 procent. De distributeur van chemicaliën heeft in het eerste kwartaal nog geen materiële impact gezien van de virusuitbraak en zal beleggers op 20 april verder bijpraten over de gang van zaken.

Volkswagen

Kendrion klom 7 procent. De producent van elektromagnetische componenten ziet een negatieve impact op de omzet door het tijdelijk stilleggen van veel autofabrieken en trekt zijn dividend in. Alfen dikte 8,8 procent aan. De maker van laadpalen heeft een nieuwe opdracht binnengesleept van de Zweedse energiereus Vattenfall.

Verder stonden Europese autofabrikanten in de schijnwerpers. Volgens kredietbeoordelaar Moody's zijn de concerns financieel bestand tegen de druk van de coronacrisis. Duitse automakers als Volkswagen, BMW en Daimler wonnen tot 4,4 procent. De Franse branchegenoten Renault en Peugeot-moeder PSA stegen tot bijna 8 procent.

De euro was 1,0907 dollar waard, tegen 1,0807 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 1 procent meer op 26,34 dollar. Brentolie werd 2,4 procent duurder op 33,81 dollar per vat.