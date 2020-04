Beurzen verder omhoog, AEX terug boven 500 punten

Gepubliceerd op | Views: 104

AMSTERDAM (AFN) - De Europese aandelenbeurzen gingen dinsdag verder omhoog, na de sterke opmars een dag eerder. Op het Damrak keerde de AEX-index voor het eerst sinds 10 maart tussentijds terug boven de 500 puntengrens. Het optimisme over een mogelijke afvlakking van de coronapandemie en de omvangrijke steunpakketten van centrale banken en overheden bleven de financiële markten ondersteunen.

De hoofdindex op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 2,8 procent in de plus op 503,72 punten. De laatste keer dat de AEX boven de 500 punten eindigde was op 6 maart. Op 19 maart stond de index nog onder de 400 punten, na een koersval vanaf het hoogtepunt van ruim 630 punten in februari. De MidKap won 4,2 procent tot 690,57 punten. Frankfurt, Londen en Parijs stegen tot 3,5 procent. De beurs in Milaan klom 5 procent.

In China is sinds januari voor het eerst niemand overleden aan de gevolgen van het coronavirus en in Europa lijkt de toename van het aantal nieuwe besmettingen af te nemen. De Britse premier Boris Johnson ligt op de intensive care na een verslechtering van zijn toestand door het longvirus. Minister van Buitenlandse Zaken Dominic Raab neemt de taken van Johnson tijdelijk waar.

Koplopers

Koplopers in de AEX waren winkelvastgoedbedrijf Unibail-Rodamco-Westfield en staalconcern ArcelorMittal met winsten van 17 en 10 procent. IMCD won 7 procent. De distributeur van chemicaliën heeft in het eerste kwartaal nog geen materiële impact gezien van de virusuitbraak en zal beleggers op 20 april verder bijpraten over de gang van zaken. In de MidKap stond vastgoedfonds Eurocommercial Properties (plus 17 procent) bovenaan.

De Europese chipbedrijven deden goede zaken mede dankzij beter dan verwachte kwartaalcijfers van de Zuid-Koreaanse chipreus Samsung. Chipmachinemaker ASML en chiptoeleverancier ASMI stegen rond 4 procent in Amsterdam. In Parijs won STMicroelectronics 6,5 procent.

Kendrion

Kendrion klom 8 procent. De producent van elektromagnetische componenten ziet een negatieve impact op de omzet door het tijdelijk stilleggen van veel autofabrieken en trekt zijn dividend in. Alfen dikte 8,5 procent aan. De maker van laadpalen heeft een nieuwe opdracht binnengesleept van de Zweedse energiereus Vattenfall. In Frankfurt won Hugo Boss 8 procent. Het Duitse modehuis schrapt het dividend.

De euro was 1,0872 dollar waard, tegen 1,0807 dollar op een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 3,6 procent meer op 27,01 dollar. Brentolie werd 2,2 procent duurder op 33,76 dollar per vat.