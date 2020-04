Prijzen voor consument minder hard gestegen

Gepubliceerd op | Views: 391 | Onderwerpen: consumentenvertrouwen

DEN HAAG (AFN) - De prijzen die consumenten voor producten en diensten betalen, zijn in maart minder hard gestegen dan in de voorgaande maand. Benzine en brandstoffen waren door de gekelderde olieprijzen goedkoper. Dat drukte sterk op de toename van de consumentenprijzen als geheel, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Consumentengoederen en -diensten werden in maart 1,4 procent duurder. In februari stegen de prijzen nog met 1,6 procent.

Brandstoffen, waar naast benzine ook diesel en lpg onder vallen, daalden 4,1 procent in prijs. Een maand eerder werd tanken in doorsnee nog 4,6 procent duurder. De prijzen voor voedingsmiddelen stegen de afgelopen maand juist harder, vooral doordat varkensvlees duurder werd.

Inflatie

De ontwikkeling van consumentenprijzen is volgens het CBS niet hetzelfde als inflatie. Inflatie is breder, omdat daarin ook prijzen van bijvoorbeeld industriële producten, aandelen en goud veranderen.

Consumentenprijzen stegen in Nederland sterker dan gemiddeld in de eurozone. Volgens een Europees geharmoniseerde meetmethode gingen de prijzen in Nederland 1,1 procent omhoog in maart. In de eurozone als geheel stegen ze met 0,7 procent.