Boskalis en Pharming zakken op Damrak

Gepubliceerd op | Views: 2.435 | Onderwerpen: biotechnologie

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam is donderdag met verlies begonnen. Ook de andere Europese beurzen openden in het rood. Beleggers wachten vooral op het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB), dat later op de dag naar buiten komt. Op het Damrak gingen Boskalis en Pharming onderuit na publicatie van de jaarcijfers.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde enige minuten na de openingsbel 0,3 procent in de min op 537,27 punten. De MidKap daalde 0,6 procent, tot 768,59 punten. De beursgraadmeters in Parijs, Londen en Frankfurt verloren to 0,5 procent.

Boskalis zakte bijna 8 procent bij de middelgrote bedrijven. De baggeraar en maritiem dienstverlener heeft zijn omzet in 2018 met 10 procent verhoogd, mede geholpen door meer opdrachten voor offshore windenergie. Wel leed het bedrijf een nettoverlies vanwege een grote last voor een ingreep in zijn transportvloot. Volgens analisten zijn de verwachtingen van Boskalis voor dit jaar erg voorzichtig. Biotechnologiebedrijf Pharming zette de eerste jaarwinst in de boeken, maar werd desondanks ruim 3 procent lager gezet.