Banken kopen steeds minder staatsleningen

Gepubliceerd op | Views: 585 | Onderwerpen: banken

AMSTERDAM (AFN) - Nederlandse banken hebben de afgelopen vijf jaar minder geld in staatsleningen gestoken. Daardoor nam het percentage van de staatsschuld dat in handen is van private partijen af, meldt De Nederlandsche Bank (DNB). Tegelijkertijd schoot het aandeel van DNB in de staatsschuld omhoog, mede door het opkoopprogramma van de Europese Centrale Bank.

Het bedrag dat private beleggers, naast banken ook verzekeraars, pensioenfondsen en beleggingsfondsen, in schatkistpapieren staken, daalde tussen 2014 en 2019 met ruim een kwart. In diezelfde periode werd de staatsschuld ook met een kleine 13 procent verlaagd. Het aandeel van de private beleggers zakte daarom van 35 naar 30 procent. In dezelfde periode steeg het aandeel van DNB van 1 naar 25 procent.

De afname houdt mogelijk verband met de dalende rente op Nederlandse staatsleningen. Banken zoeken daardoor hun heil in beleggingsproducten die meer rendement opleveren.