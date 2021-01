Marktaandeel Volvo Cars groeide ondanks coronacrisis in 2020

STOCKHOLM (ANP/BLOOMBERG) - De Zweedse autofabrikant Volvo Cars heeft het ondanks de coronacrisis het afgelopen jaar beter gedaan dan concurrenten, meldt het bedrijf in halfjaarresultaten. Met name de grote vraag naar elektrische auto's zorgde voor herstel van de gevolgen van de coronapandemie, waardoor het marktaandeel in alle verkoopregio's groeide, aldus Volvo.

In 2020 zijn de verkopen van volledige elektrische of hybride plug-in auto's in Europa, goed voor bijna een derde van het totaal, meer dan verdubbeld ten opzichte van 2019. Wel daalde de totale verkoop van auto's licht. Over heel 2020 verkocht Volvo 661.713 auto's. Dat is ruim 6 procent minder ten opzichte van het jaar ervoor. De daling was in Europa het grootst, met 15,5 procent minder verkopen.

Als gevolg van de coronacrisis werd er veel minder gereisd. Ook hielden mensen de hand op de knip voor grote uitgaven zoals auto's. Volvo sloot enkele fabrieken kort als gevolg van de virusuitbraak, maar heropende die alweer snel. In de eerste helft van 2020 daalde daardoor het aantal verkopen met ruim een vijfde.

In december van vorig jaar trokken de wereldwijde verkopen van Volvo-auto's weer aan, met 6 procent meer ten opzichte van dezelfde maand een jaar geleden. In Europa daalden de verkopen in deze maand met 1,8 procent. In de Verenigde Staten trokken ze juist aan, met 15,2 procent, net als in China, waar 9,9 procent meer auto's werden verkocht ten opzichte van december 2019.