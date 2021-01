Grote oliebedrijven skippen veiling vergunningen boringen Alaska

ANCHORAGE (ANP/RTR/BLOOMBERG) - Grote oliebedrijven hebben niet meegedaan aan een veiling van vergunningen voor proefboringen in een afgelegen natuurgebied in de Amerikaanse staat Alaska. President Donald Trump had eerder een versneld vergunningstraject ingezet voor die boringen, voordat Joe Biden zou worden ingezworen als nieuwe president. Biden is tegenstander van de boringen in het gebied.

Het gaat om het natuurgebied Arctic National Wildlife Refuge in het noordoosten van Alaska. De opbrengst van de veiling was ruim 14 miljoen dollar, wat veel lager is dan was gehoopt door de overheid. De meeste biedingen kwamen van een overheidsdienst van Alaska. Ook twee kleine oliebedrijven deden mee, maar grote olieconcerns als bijvoorbeeld ExxonMobil en Chevron lieten de veiling links liggen. Ook werden niet alle beschikbare vergunningen geveild.

Het was ook al de vraag of er grote interesse zou zijn in de vergunningen omdat er in het gebied nauwelijks infrastructuur is en de winning onrendabel kan zijn vanwege de zwakke olieprijzen. Daarnaast kunnen grote oliebedrijven beducht zijn voor imagoschade door te gaan boren in het natuurgebied.

Rechtszaken

Milieugroeperingen en inheemse stammen zijn fel tegenstander van de boringen omdat de natuur en het dierenleven zoals ijsberen en rendieren in gevaar zouden komen door bijvoorbeeld olievervuiling. Er waren dan ook rechtszaken aangespannen tegen de vergunningen. Aankomend president Biden heeft gezegd dat boringen in het natuurgebied een grote ramp zouden zijn en dat hij die zal verbieden.

Tegenstanders spreken dan ook van een "complete afgang" bij de veiling voor de regering-Trump en de Republikeinen in Alaska die juist voorstander zijn. Volgens schattingen van de overheid zijn in het natuurgebied grote hoeveelheden winbare olie te vinden.

"Het is bizar dat Trump net voor zijn vertrek een beschermd natuurgebied in de uitverkoop zet. Olie- en gasboringen rond de Noordpool zijn rampzalig voor de kwetsbare natuur en het klimaat", laten Greenpeace en de Eerlijke Bankwijzer in een reactie weten. Zij roepen Nederlandse financiële instellingen op om te stoppen met investeringen in oliebedrijven die boringen doen rond de Noordpool.