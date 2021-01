Internationaal vastgoedfonds koopt 140 appartementen in Amsterdam

AMSTERDAM (ANP) - De internationale vastgoedinvesteerder CBRE heeft ruim 140 appartementen en ander bedrijfsonroerend goed in het centrum van Amsterdam gekocht, meldt het bedrijf. Financiële details zijn niet bekendgemaakt. De investeerder gaat de appartementen verhuren, deels in de vrije en deels in de sociale sector.

De appartementen en andere commerciële panden zitten allemaal in gebouwen uit de jaren '20 en '30 in of bij het historische centrum van de hoofdstad. CBRE verwacht goed te boeren op de investering, vanwege een verwacht huizentekort in Amsterdam van 10 procent tot 2030, schrijft het in een persbericht.

CBRE doet de aankoop vanuit het Pan European Core Fund dat zich richt op winkel- en kantoorpanden en goed gelegen logistieke panden op toplocaties, in met name de eurozone. In 2019 stak verzekeraar ASR ruim 100 miljoen in het fonds, met als doel een meer diverse internationale vastgoedportefeuille. CBRE beheert voor 8,2 miljard euro aan woningen in onder meer Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Spanje en Nederland.