Verschuivingen in top Signify

Gepubliceerd op | Views: 398

EINDHOVEN (AFN) - Verlichtingsbedrijf Signify neemt afscheid van zijn financieel directeur Stéphane Rougeot. Ook wil het bedrijf de termijn van topman Eric Rondolat met vier jaar verlengen. Alle wijzigingen moeten nog goedkeuring krijgen van de aandeelhouders op de vergadering van 19 mei.

De scheidende financieel directeur werkte bij Signify sinds 2016. Hij vertrekt om persoonlijke redenen. René van Schooten neemt per 1 maart zijn taken waar. In de tussentijd wordt gezocht naar een opvolger van Rougeot.