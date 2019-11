'Licht negatief begin voor Damrak'

Gepubliceerd op | Views: 858

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs begint woensdag waarschijnlijk licht lager. Ook elders in Europa zullen de beursgraadmeters naar verwachting met kleine minnen openen. Beleggers letten vooral op de verdere ontwikkelingen rond de eerste fase van een Amerikaans-Chinese handelsdeal. Op het Damrak kwamen supermarktconcern Ahold Delhaize en roestvrijstaalmaker Aperam met kwartaalberichten.

China lijkt terughoudend te zijn met de ondertekening van een handelsdeal met de VS. Peking zou van Washington onder meer eisen dat importheffingen op Chinese goederen worden teruggedraaid en dat er een pauze wordt ingelast in de handelsoorlog.

Ahold Delhaize zag de omzet in het derde kwartaal groeien. In de Verenigde Staten, waar de Belgisch-Nederlandse supermarktketen het grootste deel van zijn opbrengsten haalt, was volgens de onderneming sprake van solide prestaties. In Nederland groeide de omzet en in België was sprake van een kleine krimp. Ahold Delhaize handhaafde de verwachtingen voor heel het jaar.

Heijmans

Aperam boekte afgelopen kwartaal flink minder omzet en winst dan een jaar eerder. Naast de gebruikelijke seizoensinvloeden kwam dat volgens de onderneming door prijsdruk van import van roestvrijstaal uit andere regio's en minder vraag uit de markt. Aperam verwacht dat de marktomstandigheden nog wel even uitdagend blijven. Verder opende raambekleder Hunter Douglas de boeken.

Heijmans staat op het punt een nieuwe opdracht voor de verdubbeling van een rijbaan op vliegveld Schiphol binnen te halen. De luchthaven heeft de een contract met een waarde van bijna 50 miljoen euro voorlopig gegund aan het bouwbedrijf.

Société Générale

Ook Ajax staat in het nieuws. De beursgenoteerde voetbalclub speelde dinsdag gelijk tegen het Britse Chelsea (4-4) in de Champions League. Ajax heeft na vier groepswedstrijden zeven punten, net als Chelsea en Valencia.

In Parijs kwam Société Générale met cijfers. De Franse bank had naar eigen zeggen veel last van de moeilijke marktomstandigheden in augustus en zag de kwartaalwinst flink dalen. In Frankfurt openden automaker BMW, betaalbedrijf Wirecard en sportkledingfabrikant Adidas de boeken. Ook de Europese chipsector weet de aandacht op zich gericht, na een slecht ontvangen kwartaalbericht van de Amerikaanse chipmaker Microchip Technology.

De euro was 1,1075 dollar waard, tegen 1,1067 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,5 procent tot 56,92 dollar. Brentolie kostte 0,6 procent minder op 62,59 dollar.