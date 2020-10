Trump twittert beurzen New York omlaag

Nee, denk ik niet, ze trappen er niet meer in, want Biden/de democraten beloven al lang hetzelfde, zelfs met een hoger bedrag, maar zij willen liever een deal vóór de verkiezingen, om meerdere redenen. Ik denk dat Trump denkt dat dit zijn laatste troef is, maar het werkt niet meer: it will backfire on him. Vroeger of later wordt de wereld ook weer wijzer, of..? Hopen we. RE