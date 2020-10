Apple komt met nieuwe producten, kenners verwachten 5G-telefoons

Gepubliceerd op | Views: 1.695

CUPERTINO (AFN/BLOOMBERG) - Apple zal over een week nieuwe producten onthullen, zo kondigde het Amerikaanse techbedrijf aan. Kenners houden er rekening mee dat het bedrijf met nieuwe iPhones komt die mogelijkheden hebben voor snelle 5G-internetverbindingen.

In de aankondiging van het online-evenement, dat volgende week dinsdag plaats vindt, lijkt Apple al te verwijzen naar 5G-functionaliteit voor zijn smartphones. De slogan voor de productlancering luidt "Hi, Speed".

De langverwachte lancering van nieuwe iPhones komt een maand later in het jaar dan doorgaans het geval is. Dat komt doordat de coronacrisis voor vertraging in het testproces had gezorgd.

Aankondigingen van nieuwe iPhones worden in de techwereld vaak nauwgezet gevolgd. Smartphones vormen voor Apple nog altijd de grootste bron van inkomsten, hoewel het bedrijf steeds meer uitbreidt richting digitale diensten en andere elektronica. Van alle omzet is de iPhone goed voor ruwweg de helft. Daar komt bovenop dat de verkoop van andere Apple-apparaten, zoals slimme horloges, worden gestimuleerd door de verkoop van iPhones. Ook verdient Apple veel aan apps die binnen zijn appstore voor de iPhone worden gedownload.