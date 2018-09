'Kleine en strategisch logische zet Aalberts'

Gepubliceerd op | Views: 528

AMSTERDAM (AFN) - De overname van het Amerikaanse Roy Metal Finishing door Aalberts Industries is ,,klein maar strategisch logisch''. Dat constateren analisten van KBC Securities in een reactie.

RMF, in 1961 opgericht, heeft met 200 voltijds medewerkers een jaaromzet van circa 30 miljoen dollar. Het is een specialist in oppervlaktebeschermingstechnieken voor de auto-industrie, de algemene industrie en de ruimtevaart.

De transactie heeft geen impact op het oordeel van de marktvorsers voor het aandeel. Het advies van KBC op Aalberts staat op hold, met een koersdoel van 35 euro. Het aandeel Aalberts stond donderdag om 09.10 uur 0,8 procent lager op 34,70 euro.