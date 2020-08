Opnieuw klein verlies voor Japanse beurs

Gepubliceerd op | Views: 378 | Onderwerpen: Japan

TOKIO (AFN) - De aandelenbeurs in Japan is donderdag opnieuw met een klein verlies gesloten. Een reeks van tegenvallende resultaten en vooruitzichten van grote Japanse bedrijven door de impact van de coronapandemie zorgden voor koersdruk in de afgelopen twee handelsdagen. De andere belangrijke beurzen in de Aziatische regio lieten een gemengd beeld zien.

De Nikkei in Tokio eindigde 0,4 procent lager op 22.418,15 punten. Honda zakte ruim 6 procent. De Japanse autofabrikant leed afgelopen kwartaal het grootste operationele verlies sinds 2009 en verwacht dat de operationele winst in het lopende boekjaar flink zal dalen. Concurrent Toyota zag de operationele kwartaalwinst bijna verdampen door de coronacrisis, maar wist tegen de verwachting in nog net in de zwarte cijfers te blijven. Het aandeel won 2,3 procent. Computerspelletjesmaker Nintendo, die na de slotbel met cijfers kwam, sloot 0,2 procent hoger.

De Chinese beurzen gingen omlaag door de toenemende spanningen tussen China en de Verenigde Staten. Volgens de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo wil de Trump-regering "onbetrouwbare" Chinese apps als TikTok en WeChat verbannen uit Amerikaanse app-winkels. In Hang Seng-index noteerde de Hang Seng-index tussentijds 1,5 procent lager en de hoofdindex in Shanghai daalde 0,7 procent. De Kospi in Seoul dikte daarentegen 1,1 procent aan en de Australische All Ordinaries in Sydney won 0,4 procent.