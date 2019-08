Gepubliceerd op | Views: 313

THESSALONIKI (AFN) - Ajax heeft in de eerste wedstrijd van de derde voorronde van de Champions League gelijkgespeeld bij PAOK. In Thessaloniki werd het 2-2. De tweede wedstrijd is komende dinsdag in Amsterdam. Bij een goed resultaat gaat Ajax door naar de laatste voorronde voor het lucratieve toernooi.

Al na 10 minuten kwam Ajax op voorsprong. Hakim Ziyech scoorde uit een vrije trap, die nog licht met het hoofd werd geraakt door de Griekse verdediger Dimitrios Giannoulis. Bij rust echter leidde PAOK (2-1), door treffers van Chuba Akpom en Léo Matos. Beide keren was de Nederlander Diego Biseswar bij de voorbereiding betrokken. Klaas-Jan Huntelaar zorgde in de 57e minuut voor de 2-2.