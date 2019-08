VEON meldt succesvolle overname Global Telecom

Gepubliceerd op | Views: 39 | Onderwerpen: telecommunicatie

AMSTERDAM (AFN) - Telecombedrijf VEON heeft met succes het merendeel van de resterende aandelen van zijn Egyptische dochter Global Telecom Holdings (GTH) in handen gekregen. Het in Amsterdam genoteerde bedrijf kreeg met een begin vorige maand gelanceerd bod ruim 42 procent van de aandelen in handen, waardoor het totale belang nu ruim 98 procent bedraagt.

De overnamesom is ruim 9,7 miljard Egyptische pond, omgerekend ongeveer 587 miljoen dollar. Per aandeel is 5,08 pond betaald. De inlijving moet de bedrijfsstructuur van VEON versimpelen. VEON gaat verder met de versimpeling en is van plan zoals eerder gemeld de beursnotering van GTH in Caïro te beëindigen.