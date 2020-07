Bouwer BAM vindt nieuwe topman bij verfreus AkzoNobel

Gepubliceerd op | Views: 260

BUNNIK (AFN) - BAM wil Ruud Joosten benoemen als topman van het bouwbedrijf. Hij moet de opvolger worden van Rob van Wingerden die eerder dit jaar vertrok. Joosten is nu nog operationeel directeur van verfreus AkzoNobel.

Momenteel is Frans den Houter interim-topman van BAM. Na de benoeming van Joosten zal hij zijn rol als louter financieel directeur weer oppakken. Het is de bedoeling dat Den Houter en Joosten per 1 september dit jaar het bestuur van BAM vormen.

De aanstelling van Joosten is nog wel afhankelijk van de goedkeuring van de aandeelhouders. Die komen daarvoor op 24 augustus bijeen. Joosten moet voor een periode van vier jaar worden benoemd. De centrale ondernemingsraad heeft al zijn goedkeuring gegeven.