Kleine minnen op aandelenbeurzen Europa

AMSTERDAM (AFN) - De AEX-index in Amsterdam stond vrijdagmiddag iets onder de slotstand van donderdag. Ook elders in Europa was het sentiment licht negatief. Beleggers reageerden op nieuwe ontwikkelingen omtrent de handelsspanningen wereldwijd. Ook Rusland mengt zich nu in de strijd met het afkondigen van een reeks importheffingen op Amerikaanse producten.

De AEX-index noteerde kort na de openingsbel op Wall Street 0,3 procent in de min op 551,12 punten. De MidKap daalde 0,6 procent tot 757,56 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen verloren tot 0,4 procent.

De Amerikaanse importheffingen op Chinese goederen ter waarde van 34 miljard dollar zijn officieel in werking getreden. China liet weten met tegenmaatregelen te komen en beschuldigde de VS van het ,,starten van de grootste handelsoorlog in de geschiedenis". Rusland kwam op zijn beurt met een vergelding op de Amerikaanse importheffingen op aluminium en staal aan.

Invoer aan banden

De hoofdindex op Beursplein 5 werd aangevoerd door kabel- en telecombedrijf Altice Europe met een winst van ruim 4 procent. Het bedrijf zou van plan zijn om zijn Portugese divisie te verkopen.

Staalconcern ArcelorMittal verloor 0,5 procent. Het aandeel won een dag eerder nog 4 procent op het nieuws dat Brussel de invoer van bepaalde staalproducten in de EU halverwege juli aan banden legt om te voorkomen dat de markt overspoeld raakt met staal van buiten Europa.

Verlies na adviesverlaging

Chipmachinemaker ASML stond bij verliezers met een min van 0,8 procent na een somber handelsbericht van het Zuid-Koreaanse Samsung, een belangrijke klant van het Veldhovense bedrijf. In de MidKap was bodemonderzoeker Fugro veruit de grootste daler met een verlies van bijna 8 procent na een adviesverlaging door ABN AMRO.

Deutsche Bank won in Frankfurt 2,9 procent. De banken JPMorgan en ICBC overwegen naar verluidt een belang in de Duitse branchegenoot te nemen.

Ontslag topman

In Frankfurt klom ThyssenKrupp 1,3 procent. Topman Heinrich Hiesinger van het Duitse staalconcern heeft zijn ontslag ingediend. Nog maar enkele dagen terug lukte het Hiesinger om de Europese fusiedeal met branchegenoot Tata Steel veilig te stellen, iets wat hem door veel aandeelhouders niet in dank werd afgenomen.

De euro was 1,1755 dollar waard, tegen 1,1697 dollar op donderdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,5 procent tot 72,61 dollar. Brentolie zakte 1 procent en werd verhandeld voor 76,60 dollar per vat.