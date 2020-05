Hydratec krijgt omzet niet omhoog ondanks overnames

Gepubliceerd op | Views: 363

AMERSFOORT (AFN) - Hydratec Industries is er ondanks recente overnames niet in geslaagd om zijn omzet in het eerste kwartaal op te krikken. Dat heeft alles te maken met de coronacrisis. Hierdoor nam ook het bedrijfsresultaat fors af, schrijft de industriële houdstermaatschappij in een handelsbericht.

In de vergelijkbare periode vorig jaar kende de divisie Food & Industrial Systems nog een zeer goed eerste kwartaal terwijl de omzet dit keer terugviel. Door de wereldwijde maatregelen in verband met het nieuwe coronavirus kunnen projecten niet worden afgerond en worden nieuwe projecten uitgesteld.

Bij Plastic Components was het bedrijfsresultaat over het eerste kwartaal licht hoger dan vorig jaar. Volgens Hydratec was sprake van fractioneel hogere marges en gering lagere kosten bij een gering lagere omzet. In de automotive markt is evenwel zeer grote onzekerheid ontstaan na de productiestop bij veel autofabrikanten.

Bestedingen

Ook in andere markten zijn de bestedingen teruggelopen, meldt Hydratec. Vanuit de medische markt is er wel steeds meer belangstelling voor de gezamenlijke ontwikkelingen bepaalde diagnostische oplossingen.

"De wereldwijde uitbraak van Covid-19 brengt grote onzekerheden met zich mee voor onze medewerkers en klanten", zegt topman Bart Aangenendt. "De veiligheid van onze medewerkers heeft uiteraard onze hoogste prioriteit. De pandemie zal wel negatieve effecten hebben op onze omzet, operaties, winst en kasstromen."

Hydratec heeft al diverse maatregelen genomen. Ook worden er stappen voorbereid. "Er wordt een programma uitgevoerd om kosten te besparen en investeringen die niet noodzakelijk zijn voor het draaiend houden van de operatie worden uitgesteld", aldus Aangenendt.