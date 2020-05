'Iets van druk bij veilige haven Wolters Kluwer'

Gepubliceerd op | Views: 104

AMSTERDAM (AFN) - Dat Wolters Kluwer bij zijn handelsupdate over het eerste kwartaal zijn verwachtingen voor dit jaar overboord gooide, toont aan dat de doorgaans "veilige haven" niet immuun is voor de coronacrisis. Dat concluderen kenners van KBC Securities.

Met name op het gebied van inschrijvingen en licenties op bepaalde producten verwacht Wolters Kluwer omzetdruk. Eerder werden andere prognoses, waaronder die voor de winst per aandeel iets bijgesteld. KBC blijft Wolters Kluwer waarderen om zijn solide prestaties. De groei van 4 procent in het eerste kwartaal kwam voor de kenners niet als een verrassing gelet ook op de eerdere update.

KBC houdt vast aan zijn hold-advies voor de informatieleverancier met een koersdoel van 68 euro. Het aandeel Wolters Kluwer noteerde woensdag omstreeks 09.40 uur 1 procent lager op 66,44 euro.