Wolters Kluwer schort prognoses op, maar handhaaft aandeleninkoop

ALPHEN A/D RIJN (AFN) - Informatieleverancier Wolters Kluwer schort vanwege de coronacrisis zijn prognoses voor het lopende boekjaar op. De onderneming meldde bij de publicatie van de kwartaalcijfers ook dat het dit jaar vasthoudt aan zijn aandeleninkoopprogramma van 350 miljoen euro. Wel zal de inkoop de komende maanden in een wat trager tempo verlopen.

In de komende drie maanden zal Wolters Kluwer maximaal 50 miljoen euro aan aandelen inkopen. Tot nu toe is voor 125 miljoen euro aan eigen aandelen ingekocht. Volgens topvrouw Nancy McKinstry was de impact van de coronacrisis op de resultaten van Wolters Kluwer in het eerste kwartaal beperkt. Gezien de huidige onzekere marktomstandigheden is het volgens haar gepast om specifieke richtlijnen op te schorten totdat meer duidelijk is over de verkoopomgeving en omzetontwikkelingen.

Wolters Kluwer heeft volgens McKinstry plannen ontvouwd om de kosten te verlagen. Daarbij is het volgens haar zaak dat banen en strategische investeringen worden beschermd. Ze heeft er ook vertrouwen in dat Wolters Kluwer de "economische ontwrichting" kan doorstaan.

De onderneming wist de omzet in het eerste kwartaal van het jaar op eigen kracht met 4 procent op te voeren. Daarbij werden de marges verbeterd. De schuldpositie van Wolters Kluwer was eind maart 2,14 miljard euro. Dat was eind december 2,2 miljard euro.