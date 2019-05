'Herstel Aperam na eerste kwartaal'

Gepubliceerd op | Views: 2.008

AMSTERDAM (AFN) - Roestvrijstaalfabrikant Aperam heeft naar verwachting in het eerste kwartaal een lagere omzet en winst in de boeken gezet. Deze voorspelling spreken kenners bij JPMorgan en Deutsche Bank uit. Analisten bij beide banken denken wel dat er na het eerste kwartaal herstel in het verschiet ligt. Aperam doet woensdag voorbeurs zijn boeken open.

Beide banken gaan uit van een omzet in de eerste drie maanden van 2019 van gemiddeld 1,13 miljard euro, tegen 1,2 miljard euro een jaar eerder. Het bedrijfsresultaat (ebitda) daalt volgens de analisten tot zo'n 92 miljoen euro. Dat was nog 141 miljoen euro in het eerste kwartaal van 2018. Onder de streep resteert er 27 miljoen euro, rekenen de marktvorsers. Dat was nog 85 miljoen euro een jaar eerder.

Aperam noemde de marktomstandigheden in Europa ,,extreem uitdagend'' bij zijn laatste handelsupdate. De prijzen staan volgens het bedrijf onder druk mede vanwege de hogere import van goedkoop, buitenlands roestvrij staal. De Finse branchegenoot Outokumpu waarschuwde eerder dit jaar om dezelfde reden voor een zwakker eerste kwartaal.

Invoerheffingen

Wel bieden de betere economische data van de afgelopen tijd in China en Europa hoop op herstel, aldus analisten van JPMorgan. Volgens Deutsche Bank liggen hogere prijzen in Europa voor de boeg, wat tot een verbetering van de resultaten in het tweede kwartaal zal leiden.

De aandacht van beleggers gaat verder uit naar enig commentaar over de situatie in Brazilië. Volgens JPMorgan doet de economie het daar wat minder de laatste tijd. Daarnaast zou de regering nieuwe invoerheffingen overwegen die van invloed kunnen zijn op roestvrijstaalprijzen.