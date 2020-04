Gepubliceerd op | Views: 1.196 | Onderwerpen: , China

AMSTERDAM (AFN) - Ook de vermogensbeheertak van Aegon kijkt of uitbreiding in China mogelijk is. Dat schrijft Het Financieele Dagblad. Volgens de zakenkrant storten meerdere grote vermogensbeheerders zich op de Chinese markt nu deze onlangs open is gesteld voor buitenlandse spelers.

Zo waren BlackRock en Neuberger Bergman er al snel bij om een licentie aan te vragen voor het opzetten van een volledig eigen bedrijf in China, weet het FD. Aegon is "bezig om de mogelijkheden te bekijken", zegt een woordvoerder in de krant. Die entiteit zou dan vermogensbeheer aanbieden "aan zowel institutionele als particuliere klanten".