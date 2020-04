Alumexx wil branchegenoot overnemen

Gepubliceerd op | Views: 338

ETTEN-LEUR (AFN) - Ladderspecialist Alumexx staat op het punt om een niet nader genoemde branchegenoot over te nemen. De beursgenoteerde onderneming heeft daarvoor naar eigen zeggen een intentieverklaring getekend. Het enige wat Alumexx over de over te nemen partij zegt is dat het gaat om een Nederlandse leverancier van alle soorten klimmaterialen voor onder meer de bouw en industrie, die vooral online zijn spullen slijt.

Alumexx verwacht dat deze overname veel synergie zal gaan opleveren en een substantiële bijdrage zal gaan leveren aan de verdere groei. De maker van aluminium ladders was naar eigen zeggen al langere tijd op zoek naar uitbreiding. Door de deal zal Alumexx ook strategisch een stap zetten, onder meer door de extra vestiging voor distributie en service.

De komende tijd wordt het boekenonderzoek afgerond. Voor het einde van het tweede kwartaal moet de deal zijn beklonken. De transactie zal via een combinatie van een aandelenuitgifte en met contanten worden voldaan. De aandelenuitgifte zal leiden tot een toename van het uitstaande aandelenkapitaal van minder dan 3 procent.

Geen externe financiering

Alumexx zal het cash-deel vanuit eigen middelen financieren en zal hiervoor geen externe financiering nodig hebben. Verdere gegevens zullen bekend worden gemaakt zodra het proces is afgerond.

Verder meldde Alumexx dat het nieuwe coronavirus negatief uitpakt voor de omzet van de onderneming. Het eerste kwartaal sloot Alumexx nog met een "mooie groei" ondanks verstoringen in het slot van het kwartaal. Het bedrijf weet nog niet wat de impact zal zijn op de toekomstige resultaten.