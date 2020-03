AkzoNobel koopt resterend belang in Turkse dochter

Gepubliceerd op | Views: 156

AMSTERDAM (AFN) - Verffabrikant AkzoNobel heeft het resterende belang van 25 procent in zijn Turkse dochteronderneming Akzo Nobel Boya Sanayi ve Ticaret gekocht. Het concern had al een meerderheidsbelang in de poedercoatingfabrikant.

Met de deal hoopt AkzoNobel zijn positie op de Turkse markt te versterken. Financiële details van de transactie zijn niet bekendgemaakt.