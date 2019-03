Gepubliceerd op | Views: 1.365 | Onderwerpen: China

PEKING (ANP/RTR) - Voor de tweede keer in korte tijd verlagen grote Chinese winkelketens de prijzen voor de nieuwste iPhones van Apple. Winkelbedrijven als Suning Commerce, JD.com en Pinduoduo doen de apparaten in de uitverkoop, nadat in januari ook al de prijzen werden verlaagd.

De stap weerspiegelt volgens kenners de nog altijd moeizame prestaties van Apple in de tweede economie van de wereld. De Apple-verkopen daalden volgens de meest recente cijfers op jaarbasis met 20 procent, onder meer door de stevige concurrentie van andere smartphonemakers.

Suning bood woensdag een iPhone XS aan met een korting van wel 1000 yuan, ongeveer 131 euro. Op dit toestel werd in januari nog geen korting geboden. Bij Pinduoduo is het eveneens mogelijk de smartphone ruim 1000 yuan onder de officiële prijs aan te schaffen. Bij JD.com zouden kortingen tot wel 1700 yuan worden geboden, bovenop de eerder prijsverlagingen begin dit jaar.

Apple biedt Chinezen aan om apparaten op krediet aan te schaffen. Consumenten hoeven dan geen rente te betalen.