Forse winstval voor Société Générale

ING bank Deutche Bank Société Générale en vele andere banken zijn aan het wankelen.





We gaan een nieuwe Lehman Brothers event tegemoet factor 100.



Dit is echt krnakzinnig blinde euforie als nooit te voren. Daar hoort een grootste beurskrach ooit bij als nooit te voren.



Die beurstijgingen kunnen helemaa niet plaats vinden er is meer geld op de beurzen dan er geld bestaat dat kan helmaal niet.



Grote patijen manipuleren de beurzen en particulierne beleggers zijn blind en stok doof.