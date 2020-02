Olieprijs herstelt in hoop op productiestap van OPEC

Gepubliceerd op | Views: 552 | Onderwerpen: OPEC

LONDEN (AFN/BLOOMBERG) - De olieprijzen toonden ook donderdag herstel in de hoop dat oliekartel OPEC en zijn bondgenoten (OPEC+) binnenkort met steunmaatregelen komen. De vertegenwoordigers van die landen praten momenteel over extra productieverlagingen om daarmee de prijzen te stutten. De olieprijzen zijn recent fors gedaald vanwege de problemen rond het nieuwe coronavirus.

Vertegenwoordigers van OPEC+ zijn eerder dan gepland bijeen. De vrees dat het coronavirus de mondiale vraag naar olie hard zou raken, zette de olieprijzen zo'n 20 procent lager dit jaar. De Chinese economie ligt goeddeels plat door overheidsmaatregelen om de verspreiding van het Wuhan-virus tegen te gaan. Zo werden onder meer veel vluchten geschrapt.

Volgens marktkenners staan de OPEC-landen en bondgenoten als Rusland op het punt om de productie verder in te dammen. Het grootste struikelblok blijft de houding van Rusland, die nog geen heil ziet in verdere verlaging van de productie.Een vat Amerikaanse olie werd donderdagochtend 2,5 procent duurder tot 52 dollar per vat. Ook Brent ging met 2 procent omhoog, tot 56,43 dollar per vat.