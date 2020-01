Philips trekt patentzaak over rookloze grill in

Gepubliceerd op | Views: 117

WILMINGTON (AFN/BLOOMBERG) - Philips heeft een Amerikaanse patentzaak over een rookleuze grill ingetrokken. Het Nederlandse concern beweerde eerder nog dat de Cook's Essentials Smokeless Indoor Electric Grill, verkocht door shoppingkanaal QVC, een eigen patent zou schenden.

Philips biedt zelf zogenoemde Avance-grills aan, die in de Verenigde Staten onder meer worden verkocht via Amazon, Best Buy en Kohl's. Bij de melding van de intrekking van de patentzaak zijn geen nadere details verstrekt. De intrekking is goedgekeurd door een federale rechter in Wilmington, Delaware.