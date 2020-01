'Heineken kan marges opvoeren'

Gepubliceerd op | Views: 646 | Onderwerpen: levensmiddelen

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - Bierbrouwer Heineken slaagt er vermoedelijk dit jaar in om zijn winstmarges uit te breiden. Dat verwachten analisten van Barclays die het koersdoel voor Heineken verhoogden naar 114 euro van 104 euro. Het advies voor het aandeel hielden ze op overweight.

De marktvorsers houden veel vertrouwen in Heineken, met name voor wat betreft de omzetgroei. Die zou dit jaar hoger moeten uitvallen dan van veel andere consumentenmerken en de analisten denken dan ook dat Heineken de winst opvoert. Een hogere winstmarge werd niet verwacht, maar is "zeer goed haalbaar".

Het aandeel Heineken stond maandagochtend rond 09.50 uur 0,1 procent hoger op 96,06 euro. Daarmee was de brouwer een van de weinige stijgers in de AEX-index.