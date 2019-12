Investeerder verkoopt deel van belang Adyen

Gepubliceerd op | Views: 510

AMSTERDAM (AFN) - Investeerder General Atlantic zet een deel van zijn belang in betalingsdienstverlener Adyen in de etalage. General Atlantic wil 195.000 aandelen van de hand doen. Dat komt neer op ruim een achtste van het belang van de investeerder. Die heeft een kleine 5 procent van de aandelen in Adyen in handen.

General Atlantic biedt de aandelen aan voor tussen de 700 en 705 euro, iets onder de slotprijs van donderdag. Het aandeel Adyen sloot de handelsdag af met een prijs van 705,20 euro.