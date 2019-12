'Nord Pool logische overname voor Euronext'

Gepubliceerd op | Views: 274 | Onderwerpen: Euronext

AMSTERDAM (AFN) - De overname van energiebeurs Nord Pool door beursuitbater Euronext is om meerdere redenen een logische stap. Dat schrijven analisten van ING na de aankondiging van de deal. Daarbij neemt Euronext een belang van 66 procent in Nord Pool, dat handel in elektriciteit in verschillende landen faciliteert.

ING stelt dat de transactie past in het streven van Euronext om zijn activiteiten diverser te maken, zodat het bedrijf achter beurzen in onder andere Amsterdam minder gevoelig wordt voor cycli op financiële markten. Daarnaast versterkt het bedrijf zijn met de expertise van Nord Pool zijn positie op het vlak van grondstoffenhandel. Tot slot past het bedrijf, dat in Oslo is gevestigd, strategisch bij de onlangs overgenomen Oslo Børs in de Noorse hoofdstad.

Marktvorsers van de bank geven een buy-advies voor Euronext, bij een koersdoel van 83 euro. Het aandeel stond donderdag omstreeks 9.50 uur 0,3 procent hoger op 69,55 euro.