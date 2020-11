PostNL rondt grote vastgoeddeal af

DEN HAAG (AFN) - PostNL heeft de zogeheten sale-en-leaseback transactie met vastgoedverhuurder Urban Industrial voor vier postsorteercentra en het internationale sorteercentrum in Den Haag afgerond. Hierdoor ontvang het beursgenoteerde bedrijf 150 miljoen euro en wordt een boekwinst behaald van 61 miljoen euro.

Met deze deal, waarbij vastgoed wordt verkocht en weer teruggehuurd, versterkt PostNL de eigen balans. De opbrengst zal daarnaast de vrije kasstroom in 2020 verbeteren. De betere financiële positie maakt het vervolgens mogelijk om te investeren in versnelling van de digitalisering, wat onderdeel is van het bestaande transformatieproces van PostNL.

Het postbedrijf bevestigt verder zijn voornemen om dividend te hervatten over 2020. Dat is te danken aan deze transactie en aan de prestatie die dit jaar over gehele linie zijn neergezet.

Urban Industrial is een Nederlands bedrijf dat zich richt op het verwerven en langjarig exploiteren van strategisch gesitueerde bedrijfshallen. De onderneming beheert een portefeuille met bedrijfsvastgoed, goed voor ongeveer 750.000 vierkante meter.