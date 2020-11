Franse bank SocGen schrijft weer zwarte cijfers

PARIJS (AFN/BLOOMBERG) - De Franse bank Société Générale (SocGen) heeft in het derde kwartaal weer een nettowinst geboekt, nadat het financiële concern in de twee voorgaande verslagperiodes verlies leed. Met name de gestegen inkomsten uit handelsactiviteiten stuwden de resultaten. Daarnaast hoefde de op twee na grootste bank van Frankrijk minder geld opzij te leggen voor risicovolle leningen.

Onder de streep noteerde SocGen een winst van 862 miljoen euro, wat ten opzichte van dezelfde periode vorig een stijging van bijna 1 procent is. In de eerste helft van 2020 leed de financieel dienstverlener nog een verlies van 1,6 miljard euro, onder meer door hoge voorzieningen voor leningen die door de coronacrisis mogelijk niet worden terugbetaald.

Die voorzorgsmaatregelen pakten na de versoepeling van lockdowns in Europa een stuk minder kostbaar uit. Voor risicovolle leningen zette SocGen in het derde kwartaal 518 miljoen euro apart. Tegelijkertijd profiteerde de Franse bank van toegenomen handelsactiviteit op de beurzen, waardoor de baten op peil bleven. Diensten voor de handel in schuldpapieren leverden de bank 9 procent meer op dan een jaar eerder. De divisie voor aandeleninvesteringen en afgeleide producten, een speerpunt van de Franse bank, verhoogde de opbrengsten met 5 procent.

De Italiaanse bank UniCredit presteerde in het derde kwartaal ook beter dan in de eerdere verslagperiodes van 2020. De totale baten kwamen uit op 4,3 miljard euro. Dat is op jaarbasis weliswaar een daling, maar 4,4 procent meer dan in het tweede kwartaal. Ook hier is die stijging voornamelijk te danken aan handelsactiviteiten. Dankzij lagere voorzieningen steeg de nettowinst ten opzichte van het voorgaande kwartaal met ruim 62 procent tot 680 miljoen euro. Op jaarbasis gaat het nog altijd om een winstdaling van 42,4 procent.