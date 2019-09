Altice USA introduceert mobiele telefonie

Gepubliceerd op | Views: 392 | Onderwerpen: telecommunicatie

NEW YORK (AFN/BLOOMBERG) - Kabel- en telecombedrijf Altice USA stapt in de mobiele telefonie. Het bedrijf biedt zijn kabelklanten onbeperkte telefoon- en datadiensten aan voor 20 dollar per maand. Mensen die nog geen klant zijn betalen 10 dollar meer. Daarmee is het bedrijf veel goedkoper dan concurrenten als Comcast, Sprint, AT&T en T-Mobile.

Altice USA, het zusterbedrijf van het in Amsterdam genoteerde Altice Europe, stelt binnen een jaar winst te willen maken op de dienst. "We hebben niet voor deze prijs gekozen om verlies te maken", zei topman Dexter Goei.

Voor de dienst maakt Altice USA gebruik van het netwerk van Sprint. Kabelaanbieders proberen zoveel mogelijk verkeer via hun wifi-netwerk te leiden om de kosten aan de telecomaanbieder waar ze netwerkruimte van huren zo laag mogelijk te houden.