Onderwerpen: banken, CAO

AMSTERDAM (AFN) - Het personeel van ABN AMRO krijgt de komende twee jaar 5,5 procent meer salaris. Dat hebben de bank en de vakbonden afgesproken in een onderhandelingsresultaat. Verder krijgen ze een week extra vakantie en meer partnerverlof bij geboorte.

De nieuwe cao gaat op 1 januari in en heeft een looptijd van twee jaar. De partijen zijn een salarisverhoging overeengekomen van twee keer 2,75 procent, per 1 april 2020 en per 1 april 2021. Ook is er overeenstemming over een verhoging van het aantal vakantieweken van 4 naar 5 per jaar vanaf 2020.

Verder krijgen partners meer verlof bij geboorte. Vanaf volgend jaar krijgen ze niet langer 2 maar 6 weken volledig doorbetaald verlof. Er zijn ook afspraken gemaakt over een nieuwe pensioenrekening. De bonden leggen het onderhandelingsresultaat voor aan hun leden.