'Kiadis ondergewaardeerde leider bij transplantatie'

AMSTERDAM (AFN) - Biotechbedrijf Kiadis Pharma is een ondergewaardeerde leider bij medicatie rond transplantatie. Volgens KBC Securities ligt het bedrijf met zijn belangrijkste middel ATIR101 op het punt om een doorbraak te maken. KBC verhoogt zijn koersdoel voor Kiadis van 12,50 euro naar 20,50 euro. Daarnaast wordt het koopadvies opnieuw duidelijk onderstreept door KBC.

ATIR101 is een experimenteel medicijn dat complicaties van beenmergtransplantatie kan voorkomen bij leukemie. Inmiddels maakt Kiadis zich op voor de commerciële fase met ATIR101.

Mogelijk kan het medisch comité (CHMP) van de Europese geneesmiddelenautoriteit EMA in het vierde kwartaal van 2018 een mening geven over ATIR101. In het eerste kwartaal van volgend jaar kan vervolgens definitieve toestemming komen van EMA voor het medicijn. Daarmee zou ATIR101 op koers liggen om tegen het eind van 2019 op de Europese markt te komen. De Amerikaanse commerciële marktintroductie wordt verwacht in 2022.

Aandeel

KBC stelt dat ATIR101 een technologisch ,,superieur'' middel is vergeleken met producten van rivalen MolMed en Bellicum. Het middel heeft naar verwachting sterke marges, met een goede positie in een sterk groeiende markt. De eerstvolgende aanjager voor Kiadis is de opinie van CHMP die het vierde kwartaal wordt verwacht, aldus KBC.

Het aandeel Kiadis noteerde woensdagochtend omstreeks 09.30 uur een plus van 8,7 procent op 10,40 euro.