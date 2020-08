Amerikaanse werkgelegenheid neemt verder toe

Gepubliceerd op | Views: 1.329 | Onderwerpen: arbeidsmarkt

NEW YORK (AFN) - De werkgelegenheid in het Amerikaanse bedrijfsleven is afgelopen maand verder gegroeid. Dat maakte loonstrookverwerker ADP bekend. Amerikaanse bedrijven nemen weer werknemers aan, sinds de lockdownmaatregelen tegen het coronavirus in grote delen van het land zijn versoepeld.

In juli kwamen er 167.000 banen bij. Dat valt economen eigenlijk vies tegen, zij rekenden in doorsnee op een plus van 1,2 miljoen banen. Maar daar tegenover staat dat het cijfer voor juni enorm opwaarts is herzien. In die maand kwamen er bij nader inzien ongeveer 1,9 miljoen meer Amerikaanse banen bij dan de 2,4 miljoen die eerder waren gemeld.

De cijfers van ADP lopen vooruit op het grote maandelijkse banenrapport dat de Amerikaanse overheid vrijdag publiceert. In die studie worden ook de ontwikkelingen in de publieke sector meegenomen. Dat er weer meer banen bijkomen in de VS betekent overigens niet dat het land de grootste klappen op de arbeidsmarkt al achter de rug heeft. Wekelijks kloppen er nog altijd meer dan een miljoen Amerikanen bij de overheid aan voor een werkloosheidsuitkering. Daarover komen donderdag weer nieuwe cijfers naar buiten.