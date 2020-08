Bierbrouwers schorten Zuid-Afrikaanse miljoeneninvesteringen op

Gepubliceerd op | Views: 654 | Onderwerpen: Zuid-Afrika

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG/RTR) - Door het verbod op de verkoop van alcohol hebben drankbedrijven, waaronder Heineken en AB Inbev, hebben investeringen van omgerekend zo'n 613 miljoen euro in Zuid-Afrika op de lange baan geschoven. De verkoop van alcohol is in juli opnieuw verboden als maatregel tegen het nieuwe coronavirus. Doordat er amper nog bier wordt verkocht, komen uitbreidingsplannen in het land voorlopig niet goed uit.

Heineken bevestigde deze week de bouw van een nieuwe brouwerij in de regio rond Durban op te schorten. Met de brouwerij was een investering van 6 miljard rand, oftewel ongeveer 294 miljoen euro, gemoeid.

South African Breweries (SAB), een dochteronderneming van bierconcern AB Inbev, kondigde aan uitgaven van in totaal 5 miljard rand in de vernieuwing van brouwerijen te stoppen. Glasfabrikant Consol Holdings, die veel drankflessen produceert, gaat voorlopig niet verder met de bouw van een productiefaciliteit van 1,5 miljard rand.

Cyril Ramaphosa

Voor de Zuid-Afrikaanse president Cyril Ramaphosa is het verbod op alcohol een lastig verhaal. Hij beloofde eerder omgerekend tientallen miljarden euro's aan buitenlandse investeringen binnen te halen, maar ziet nu dat brouwers de hand op de knip houden. De investeringen zijn juist hard nodig nu het Zuid-Afrikaanse ministerie van financiën een economische krimp van 7,2 procent voorspelt in 2020.

Tegelijkertijd wil de Zuid-Afrikaanse regering met het verbod op alcoholverkoop het overbelaste zorgsysteem ontzien. Eerder deze week schoot het aantal bevestigde coronagevallen in het land door de grens van 500.000, waarmee Zuid-Afrika het op vier na hardst geraakte land door de pandemie is geworden.

Voor Heineken gold Zuid-Afrika als belangrijke groeimarkt, waar de Nederlandse brouwer ruimte zag voor groter marktaandeel. Dergelijke vooruitzichten voor de biermarkt zijn nu in de war geschopt. Zo sprak financieel leidinggevende Andrew Murray van concurrent SAB van "aanzienlijke operationele onzekerheid" in het land. Een eerder alcoholverbod wegens de coronapandemie, die van eind maart tot eind juni duurde, kostte de sector volgens brouwers al 117.000 banen.