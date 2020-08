Ahold Delhaize klimt op positieve beurs

Gepubliceerd op | Views: 261 | Onderwerpen: levensmiddelen

AMSTERDAM (AFN) - Het aandeel Ahold Delhaize was woensdag in trek op de Amsterdamse beurs na een verhoging van de winstverwachting door het supermarktconcern. De Europese beurzen begonnen met winst. Beleggers verwerkten de kwartaalberichten van grote bedrijven als BMW, Allianz, Commerzbank en Deutsche Post. Op het Damrak kwamen naast Ahold Delhaize ook informatieleverancier Wolters Kluwer en optiekketen GrandVision met cijfers.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde enige minuten na aanvang van de handel 1 procent in de plus op 563,71 punten. De MidKap won 0,9 procent tot 780,99 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs stegen tot 0,8 procent.

Ahold Delhaize steeg 5 procent bij de hoofdfondsen. Het moederbedrijf van Albert Heijn en bol.com verdubbelde de winst in het tweede kwartaal en schroefde zijn winstverwachting voor het hele jaar op. Het supermarktconcern profiteerde opnieuw van hamstergedrag van consumenten als gevolg van de uitbraak van het coronavirus, net als in het eerste kwartaal.

ASR dikte ruim 3 procent aan. De verzekeraar hervat haar dividenduitkering en aandeleninkoopprogramma. Beide waren eerder tijdelijk opgeschort in verband met de coronacrisis, maar na een aankondiging hierover door De Nederlandsche Bank (DNB) is het voor de onderneming weer mogelijk geld uit te keren aan de aandeelhouders.